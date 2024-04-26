Сергей Ташуев: мой уход из «Факела» и четыре поражения подряд — разные истории

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что его уход из воронежского клуба не связан с серией поражений. Напомним, «Факел» проиграл четыре последних матча в Российской Премьер-Лиге.

«Разные истории. Есть анализ ситуации, но это долгая тема. Это футбол. Тем он и прекрасен, что есть удачи и неудачи. Разные серии бывают. Есть объективный и субъективный анализ, но это внутренняя кухня команды и клуба», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Должность главного тренера «Факела» Ташуев занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.