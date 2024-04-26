Малоян: разочаровался в Аленичеве, но Титов на него повлиял, чтобы убрать меня

Бывший нападающий «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Артур Малоян рассказал, почему разочаровался в Дмитрии Аленичеве.

— С Аленичевым вы работали в двух клубах. Если в тульском «Арсенале» всё было хорошо, то в «Енисее» он отстранил вас от тренировок и отправил бегать по кругу. Причины до сих пор непонятны?

— Тогда я не понял и до сих пор не понимаю. В Туле мы работали душа в душу. Аленичев со многими так работал — это классно. Когда он с Егором Титовым только приехал в Красноярск, если не ошибаюсь, подписывать контракт, по случайности увидел меня первым, мою супругу и дочку. Мы обнялись, поговорили. Я подумал, что сейчас всё будет прекрасно. В тот момент мой авторитет в команде был непоколебимым из-за результата и того, как я играл. Я продлеваю контракт без размышлений. Общаясь с генеральным директором «Енисея», не могу сказать, что лоббировал Дмитрия Анатольевича, но советовал: «Давайте его сюда, это мой любимый тренер. Всё будет классно!». Круто же, когда ты работаешь с тренером, с которым тебе комфортно, который доверяет.

Гендиректор меня расспрашивал об Аленичеве, я всё рассказал в позитивном ключе. А потом мы едем на сборы с Дмитрием Анатольевичем, и я понимаю, что меня не наигрывают в стартовом составе. А в то время в команду пришёл Саня Кутьин, никогда не назову его своим конкурентом. У него и Аленичева был один агент. Происходят изменения — начинают играть нападающие от этого агента: Козлов и Кутьин. Мне там места не нашлось. Не понимал, что происходит. Спрашиваю у Аленичева: «Может быть, я что-то не то делаю?». Конкретного ответа я не получил, что плохо. Лучше бы мне ответили и я по-мужски понял, что делать дальше с собой или командой. Но меня душили, не выпускали, а если и давали время, то крошечное. Но даже если за этот отрезок я забивал, то на следующие три матча меня можно не ждать.

Всё-таки я думаю, что это не от Аленичева исходило, а от его помощника — Егора Титова. А под каким предлогом, одному богу известно. Я никому ничего плохого не говорил, не делал. Я об этом открыто говорю, потому что всегда за свои слова отвечаю. Готов и перед Дмитрием Анатольевичем с Титовым это сделать. Но это не только моё мнение о ситуации, но об этом и рассказывали, потому что меня все любили в городе как футболиста и переживали. На тот момент я уже год был в «Енисее»: и руководство клуба, и персонал относились ко мне по-доброму. Но всё сводилось к этому персонажу, иначе не могу его назвать. Он очень сильно повлиял на Аленичева. Только мне бы узнать, что Титов ему такое сказал, что меня нужно было убрать из состава, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.