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Нуньес вряд ли покинет «Ливерпуль» этим летом — Орнштейн

Нуньес вряд ли покинет «Ливерпуль» этим летом — Орнштейн
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Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес вряд ли будет продан в летнее трансферное окно, сообщил известный журналист и инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, мерсисайдский клуб не сможет получить прибыль от продажи Нуньеса летом, учитывая тот факт, что чуть более двух лет назад мерсисайдцы заплатили за него около € 75 млн. Кроме того, Орнштейн указывает, что Дарвин обладает достаточным потенциалом, чтобы проявить себя в будущем.

Уругвайский форвард присоединился к «Ливерпулю» летом 2022 года, перейдя из «Бенфики». В нынешнем сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нуньеса в € 70 млн.

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