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Егор Титов: титул народной команды навсегда принадлежит «Спартаку»

Егор Титов: титул народной команды навсегда принадлежит «Спартаку»
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что «Зенит» нельзя называть народной командой. По словам Титова, это звание принадлежит красно-белым.

«Как «Зенит» могут признать народной командой? Спартаковскому болельщику даже на ум такое не придёт. «Спартак» уже десятки лет считается народной командой, и этот титул навсегда принадлежит им. Это понятие, которое невозможно перенять, забрать или присвоить другим. Болельщика не обманешь», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» за последние пять лет пять раз становился чемпионом России. В данный момент сине-бело-голубые лидируют в первенстве Российской Премьер-Лиги, в то время как московский «Спартак» располагается на шестом месте.

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