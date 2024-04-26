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Каррагер: назначение Слота в «Ливерпуль» — скорее интригующее, чем захватывающее

Каррагер: назначение Слота в «Ливерпуль» — скорее интригующее, чем захватывающее
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Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал новость о том, что главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Ливерпуль».

«Когда «Ливерпуль» назначил Клоппа в 2015 году, болельщики «красных» были благодарны, что Юрген выбрал этот клуб. Когда придёт Слот, он будет благодарен «Ливерпулю» за то, что выбрали его. И ему ещё нужно будет оправдать оказанное доверие. С Клоппом у «Ливерпуля» появился топ-менеджер, способный составить конкуренцию сильнейшим командам. И случилось это впервые с тех пор, как мерсисайдцев возглавил Бенитес. Можно ли сказать то же самое о Слоте? Его назначение выглядит скорее интригующим, чем захватывающим», — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведёт переговоры с «Фейеноордом» о том, чтобы Арне Слот возглавил мерсисайдцев после ухода из команды Юргена Клоппа по окончании нынешнего сезона.

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