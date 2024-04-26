Игорь Черевченко возглавил «Факел»

«Факел» объявил о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды. Также в тренерский штаб воронежцев вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину.

Ранее Черевченко работал в московском «Локомотиве», калининградской «Балтике», тульском «Арсенале», «Химках» и таджикистанском «Истиклоле».

Напомним, сегодня, 26 апреля, воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера Сергея Ташуева. Отмечается, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежская команда набрала 26 очков за 25 матчей.