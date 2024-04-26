Президент РФС Дюков высказался о целях национальной команды России до 2028 года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о целях российских национальных команд до 2028 года. Напомним, ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах.

«Концепция бессрочная, она определяет наши принципы. Решение было принято ещё два года назад, и исполком поддержал, что задача РФС – обеспечение, сохранение и функционирование вертикали всех наших сборных. Мы видим, что за сборной следят. Проведённые матчи подтверждают посещаемость и высокие рейтинги. Сборная нужна болельщикам. Дело не в том, что мы не готовы к снятию запрета, и поэтому обозначили срок на 2028 год. Мы считаем, что вся вертикаль сборных должна сохраниться. Мы собираемся регулярно проводить матчи ― в прошлом году все сборные сыграли около 170 матчей.

Мы будем ставить задачи играть дома, а не на нейтральных полях. Проведение коммерческого турнира? Это было бы более интересно болельщикам. Он находится в проработке. Какие сборные? Южная Америка, Азия, Африка. План проведения ― 2025/2026 год», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.