Егор Титов: выступаю за то, чтобы расширить РПЛ до 18-20 клубов

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о возможном расширении количества участников Российской Премьер-Лиги. По мнению экс-футболиста, необходимо расширить лигу до 18-20 команд, так как российские команды не участвуют в еврокубках и проводят мало игр.

«Скоро будет исполком, там, возможно, будет подниматься этот вопрос. У нас нет еврокубков, и, считаю, в ближайшие два года не будет. Мне кажется, можно и расширить наш чемпионат. Мы играем мало, а люди, которые жалуются, что у нас переизбыток игр, посмотрите на количество матчей в Европе.

Для чего мы существуем? Чтобы болельщики смотрели футбол и не ждали целую неделю новых игр. Я выступаю за то, чтобы расширить чемпионат России до 18 клубов. В ФНЛ есть много самобытных команд – например, «Акрон» интересно смотрится, как и «Динамо» Махачкала со своим стадионом, где обожают футбол. В РПЛ можно сделать лигу и с 18, и с 20 клубами – команды у нас есть. Уровень лидеров ФНЛ выравнивается с командами РПЛ из второй восьмёрки. Почему бы и не расширить чемпионат? Явных минусов я не вижу, кроме, возможно, логистики», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

На данный момент турнирную таблицу Мелбет Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки». В активе команды Андрея Талалаева 51 очко. Махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице. Команда также набрала 51 очко после 28 матчей. На третьем месте располагается тольяттинский «Акрон» (50).

Напомним, после 25 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата «Сочи» имеет в своём активе 19 очков и занимает последнее, 16-е место. На 15-й строчке находится «Балтика», набравшая 23 очка. «Урал» с 24 очками идёт 14-м. На 13-й позиции расположился «Оренбург» (26).