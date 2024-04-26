Денис Давыдов поделился мнением о будущем Слишковича в «Спартаке»

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о будущем Владимира Слишковича, исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

«Оставил бы нынешнего тренера «Спартака» Слишковича? Да, конечно, дал бы доработать до конца сезона, а там уже принимал бы решение», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.

Под руководством Слишковича «Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ и сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в рамках перенесённого 21-го тура.