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«Краснодар» объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым

«Краснодар» объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым
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Футболист Сергей Петров продлил контракт с футбольным клубом «Краснодар» до 2025 года, сообщает пресс-служба чёрно-зелёных в телеграм-канале.

33-летний защитник играет за «Краснодар» с 2013 года и является рекордсменом по количеству матчей за «быков». На счету Сергея Петрова 293 игры, 15 голов и 18 результативных передач за чёрно-зелёных. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 600 тыс.

В нынешнем сезоне Петров провёл 17 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. «Краснодар» на сегодняшний день располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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