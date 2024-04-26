Титов: раньше рубль был рублём, а доллар — долларом. Сейчас $ 100 — это ни о чём

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов считает, что цены в России за последние 30 лет выросли в пять-шесть раз.

«Раньше рубль был рублём, а доллар – долларом. В моё время на $ 100 можно было жить неделю, а сегодня $ 100 – это ни о чём. Если сравнить 90-е с нынешним временем, случилась инфляция, цены выросли в пять-шесть раз. Ничего удивительного нет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, Титов — воспитанник «Спартака». За первую команду красно-белых он начал играть в 1992 году. В составе «Спартака» Титов шесть раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны. В 2015 году Титов стал ассистентом главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева. В 2019-м последовал за ним в «Енисей».