В «Спартаке» ожидают более 20 тысяч зрителей на матче с «Локомотивом»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который состоится 28 апреля.

«Ожидаем чуть больше 20 тысяч болельщиков», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Напомним, матч «Спартак» — «Локомотив» состоится на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 39 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

В отложенном 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 5:1.