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Дюков: я люблю хороший юмор, но шутка Безрукова о денежном влиянии — это недопустимо

Дюков: я люблю хороший юмор, но шутка Безрукова о денежном влиянии — это недопустимо
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал открытие дела в комитете по этике из-за шутки защитника «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью. Безруков после игры с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«Я люблю хороший юмор. Конечно, у Безрукова была шутка, но о денежном влиянии на результат. Это недопустимо. Юмор – это хорошо, но должна быть грань. Жест Медведева ― компетенция РПЛ. Что касается незаконного финансового влияния на результат матча ― наша компетенция. Поэтому мы и отреагировали. Надо дождаться рассмотрения комитета по этике. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы футболисты хорошо и открыто общались со СМИ, но есть границы, например нецензурная брань. А есть темы, на которые нельзя шутить», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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