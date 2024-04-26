Президент РФС Дюков оценил работу главы департамента судейства Мажича

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о работе главы департамента судейства Милорада Мажича.

«Я доволен работой Мажича, вижу прогресс. Мы каждый сезон ведём учёт ключевых ошибок, видим хорошую динамику. Да, ошибки сохраняются, но мы видим положительные изменения. Федерация футбола Саудовской Аравии удовлетворена работой российских бригад на их матчах», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

РФС объявил о назначении Мажича на пост руководителя департамента судейства в июне 2023 года. Контракт с известным арбитром был заключён на два года.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 50 очков за 25 матчей.