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Президент РФС Дюков: есть обязательство предоставить работу судьям из Саудовской Аравии

Президент РФС Дюков: есть обязательство предоставить работу судьям из Саудовской Аравии
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил, что иностранные арбитры могут поработать на матчах российских команд.

«Мы брали обязательство дать работу арбитрам Саудовской Аравии на наших матчах. На данный момент это не произошло из-за приказа Минспорта, по которому обслуживать наши матчи могут только арбитры определённых категорий. Но этот нюанс будет исправлен. Возможно, иностранные арбитры у нас поработают», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 24 октября 2023 года РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. 11 ноября российский арбитр Сергей Иванов провёл в качестве видеоссистента рефери матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Охдуд» и «Аль-Хазем».

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