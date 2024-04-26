Глава РФС Дюков ответил, почему сборная России проведёт только один матч летом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планируемом проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Беларуси летом 2024 года.

«Решили летом сыграть один матч ― с Беларусью. У нас получилась напряжённая весна. Решили провести один матч ― в Минске. Дата ещё обсуждается», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч. В марте подопечные Валерия Карпина в Москве сыграли с национальной командой Сербии. Сборная России одержала победу со счётом 4:0.