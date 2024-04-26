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Александр Мартынович: Корнеев был отличным футболистом

Александр Мартынович: Корнеев был отличным футболистом
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Защитник «Рубина» Александр Мартынович ответил на критику со стороны экс-тренера российской национальной команды и бывшего игрока «Барселоны» Игоря Корнеева, которой он подверг футболиста казанского клуба после матча 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Вада – 21'     1:1 Баринов – 43'    
Удаления: Ашурматов – 76' / нет

«Зачем мне вступать в перепалки с Корнеевым? Он был отличным футболистом, играл за ЦСКА, «Барселону». Сейчас даёт комментарии на «Матч ТВ», много чего говорит. Если на каждый комментарий обращать внимание, никаких эмоций не хватит», — приводит слова Мартыновича «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Мартынович принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал 36 очков и занимает девятое место.

Турнирная таблица РПЛ
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