Александр Мартынович: Корнеев был отличным футболистом

Защитник «Рубина» Александр Мартынович ответил на критику со стороны экс-тренера российской национальной команды и бывшего игрока «Барселоны» Игоря Корнеева, которой он подверг футболиста казанского клуба после матча 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

«Зачем мне вступать в перепалки с Корнеевым? Он был отличным футболистом, играл за ЦСКА, «Барселону». Сейчас даёт комментарии на «Матч ТВ», много чего говорит. Если на каждый комментарий обращать внимание, никаких эмоций не хватит», — приводит слова Мартыновича «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Мартынович принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал 36 очков и занимает девятое место.