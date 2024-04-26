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Колосков: Ташуев — один из лучших тренеров России, на исполкоме возмущены его увольнением

Колосков: Ташуев — один из лучших тренеров России, на исполкоме возмущены его увольнением
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость об увольнении Сергея Ташуева с должности главного тренера воронежского «Факела».

«Ташуев сейчас — один из лучших тренеров российского футбола. У нас происходят абсолютно непредсказуемые вещи, которые комментировать невозможно. Убирают тренеров в «Ахмате», «Краснодаре», а теперь и в «Факеле».

У нас единицы тренеров остались, которые нормально работают. Мы все на исполкоме возмущены и сожалеем, что Ташуева уволили из «Факела». Может быть, есть объективная причина. Возможно, он устал», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Должность главного тренера «Факела» Ташуев занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам. В «Ахмате» 65-летний Ташуев проработал с осени 2022-го по лето 2023-го.

«Факел» в следующем матче Российской Премьер-Лиги сыграет с «Сочи» на выезде. Игра состоится в понедельник, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:30 по московскому времени.

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