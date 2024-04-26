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В чемпионате Швеции не планируют вводить VAR в новом сезоне

В чемпионате Швеции не планируют вводить VAR в новом сезоне
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Против введения VAR в чемпионате Швеции выступили 18 из 32 ведущих клубов, а также две региональные ассоциации страны.

«Если я правильно подсчитал, у нас есть 18 клубов и два района, которые заявили, что не хотят вводить VAR. Мы уважаем это. Вот почему мы не выдвигали никаких предложений по поводу VAR на предыдущем заседании совета представителей, и я не предвижу этого и в будущем. Я настаиваю на соблюдении демократических правил игры.

VAR может стать обязательным требованием УЕФА? Судя по тому, что я слышал, сейчас я так не думаю. Итак, решение должны принимать мы. Тогда понятно, как это выглядит сейчас — клубы не хотят внедрения этой специфической технологии», — приводит слова президента Шведской футбольной ассоциации Фредрика Рейнфельдта The Times со ссылкой на Aftonbladet.

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