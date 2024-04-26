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Тен Хаг запретил трём СМИ посещать его пресс-конференцию из-за критики в его адрес — DM

Тен Хаг запретил трём СМИ посещать его пресс-конференцию из-за критики в его адрес — DM
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг установил запрет на то, чтобы такие английские издания, как The Sun, Manchester Evening News и The Mirror, посещали его пресс-конференцию в преддверии матча 35-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли», который состоится завтра, 27 апреля. Об этом информирует Daily Mail.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно сведениям источника, нидерландский специалист посчитал, что часть их критики в его адрес, а также рассуждения о его будущем в качестве тренера «красных дьяволов» являются неуважительными. Кроме того, тен Хагу не понравились определённые публикации указанных СМИ в социальных сетях.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Встреча начнётся в 17:00 мск.

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