Видеообзор дерби ЦСКА — «Спартак» в 21-м туре чемпионата России

Вчера, 25 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московские ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

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В первом круге чемпионата России «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.