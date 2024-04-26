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Тухель отреагировал на слухи о назначении Рангника в «Баварию»

Тухель отреагировал на слухи о назначении Рангника в «Баварию»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, ответил на вопрос о том, что австрийский специалист Ральф Рангник может возглавить мюнхенцев после его ухода из клуба.

«Если честно, этот вопрос похож на вопрос о соседе, который шумит в три часа ночи (смеётся). Я настрою наушники на режим шумоподавления и не буду обращать на это внимания. Данная тема не поможет мне ни завтра, ни во вторник — и это не моя забота», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» готова предложить Рангнику контракт, рассчитанный до 2026 или 2027 года. Сообщалось, что болельщики мюнхенского клуба создали петицию с просьбой оставить Тухеля на посту главного тренера команды.

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