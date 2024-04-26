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В «Динамо» Махачкала рассказали, что получили отложенную лицензию для участия в РПЛ

В «Динамо» Махачкала рассказали, что получили отложенную лицензию для участия в РПЛ
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб получил отложенную лицензию на стадион для участия в Российской Премьер-Лиге в новом сезоне.

«Мы получили отложенную лицензию на стадион, что его подняли до первой категории. Если у клуба есть стадион этой категории, это даёт право для выступления в РПЛ. Отложенную лицензию получили, так как есть ряд замечаний, которые надо исправить для участия в РПЛ. В том числе связано это с Fan ID. Мы предоставили дорожную карту, как будем исправлять и уже исправляем моменты», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 51 очко за 28 матчей.

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