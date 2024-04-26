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Игорь Федотов оценил решение Казарцева не удалять Мойзеса в матче ЦСКА — «Спартак»

Игорь Федотов оценил решение Казарцева не удалять Мойзеса в матче ЦСКА — «Спартак»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с фолом защитника ЦСКА Мойзеса в матче 21-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Момент с фолом Мойзеса не считается ключевым, потому что случился в концовке: непоказ красной на 90-х минутах не приводит к трагическому исходу матча. Казарцев для себя решил, что это жёлтая. Почему Мешков не позвал его — не знаю. Фол сзади, без попытки сыграть в мяч, это шипы, открытая часть ноги — всё, что нужно для красной, произошло. Даже по действиям Мойзеса видно: он понимал, что его удалят. Бегал за игроком «Спартака», извинялся.

Единственное объяснение действиям Мешкова: он решил, что не было скорости и амплитуды. Но мы же видели аналогичные моменты, в которых игроков удаляли. Это красная карточка, так не играют в футбол. Явная и очевидная ошибка Казарцева, и неважно, что он рассказал Мешкову», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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