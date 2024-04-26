Игорь Федотов объяснил, почему судьи засчитали гол «Краснодара» в матче с «Балтикой»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Павла Кукуяна в матче 21-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Балтика» (3:2).

Простая игра для Кукуяна. Единственный эпизод — гол «Балтики». Передача в штрафную площадь, футболист «Краснодара» акцентированно играет головой, и мяч отлетает к нападающему, который находится за линией офсайда. После гола возникла пауза, Кукуян посмотрел на ассистента, который поднял флаг. Арбитр понял, что здесь что-то не так. Ассистент зачем-то во второй раз поднял флаг, и в итоге Кукуян обратился к Любимову на VAR. Думаю, инициатором просмотра повтора был именно Кукуян. Правильно сделал — 10 секунд, и разобрались. Стоило сделать это сразу, потому что эпизод простой, но главное, что разобрались. Гол засчитан верно, так как защитник целенаправленно сыграл в мяч без помех», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.