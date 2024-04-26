Колосков предположил, когда сборная России вернётся к международным турнирам

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборная России может вернуться после отстранения от международных соревнований к отборочному турниру чемпионата Европы 2028 года.

«Присутствовал на заседании исполкома, но конкретные сроки там озвучены не были. Видимо, они содержались в материале. В докладе это не прозвучало, а так я бы предложил планировать возвращение уже на отборочный турнир Евро-2028. В противном случае мы слишком затягиваем процесс. Вполне реально стартовать на международных соревнованиях уже в 2026-м. Но мы прекрасно понимаем, что в первую очередь всё зависит от СВО. Пока устанавливать конкретные сроки бессмысленно. Можно лишь говорить о неких ориентирах», — приводит слова Колоскова «RT на русском».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.