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Колосков предположил, когда сборная России вернётся к международным турнирам

Колосков предположил, когда сборная России вернётся к международным турнирам
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборная России может вернуться после отстранения от международных соревнований к отборочному турниру чемпионата Европы 2028 года.

«Присутствовал на заседании исполкома, но конкретные сроки там озвучены не были. Видимо, они содержались в материале. В докладе это не прозвучало, а так я бы предложил планировать возвращение уже на отборочный турнир Евро-2028. В противном случае мы слишком затягиваем процесс. Вполне реально стартовать на международных соревнованиях уже в 2026-м. Но мы прекрасно понимаем, что в первую очередь всё зависит от СВО. Пока устанавливать конкретные сроки бессмысленно. Можно лишь говорить о неких ориентирах», — приводит слова Колоскова «RT на русском».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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