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Слишкович: всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек

Слишкович: всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своём отношении к России.

«Балканцы очень похожи на русских. Мы — славянские народы, у нас есть что-то общее. Уважаю Россию и люблю эту страну. Всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек. И веду себя в России как гость. Я уважаю и россиян, и российский футбол. Счастлив, что работаю здесь. Главные черты русских — доброта и честность», — приводит слова Слишковича Sport24.

Напомним, предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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