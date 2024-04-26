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«Барселона» усилила интерес к Кварацхелии по инициативе Хави — La Gazzetta dello Sport

«Барселона» усилила интерес к Кварацхелии по инициативе Хави — La Gazzetta dello Sport
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«Барселона» стала проявлять большую заинтересованность в 23-летнем крайнем нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии в связи с решением Хави остаться на посту главного тренера сине-гранатовых. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Хави является большим поклонником грузинского футболиста.

Также существует вероятность того, что Кварацхелия покинет «Наполи» грядущим летом, поскольку стороны не могут договориться о заработной плате игрока по новому контракту. Кроме того, неаполитанский клуб рискует не квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, что тоже может повлиять на решение Кварацхелии покинуть команду.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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