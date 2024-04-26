«А если чистосердечное признание, что тогда?» Умар Кремлёв — о шутке Руслана Безрукова

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о шутке защитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью. Безруков после игры 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«Наблюдаю за Русланом Безруковым из «Рубина», который ждёт деньги. Шутки шутками, а если чистосердечное признание, и что тогда? (Смеётся)», — сказал Кремлёв на видео в телеграм-канале.

Встреча состоялась 24 апреля. В составе «Рубина» отличились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на девятой строчке, заработав 36 очков.