«Барселона» хочет продлить контракт с Левандовским со снижением зарплаты — Домингес

«Барселона» намерена пролонгировать трудовое соглашение с 35-летним нападающим Робертом Левандовским, но при этом хочет, чтобы по новому контракту его заработная плата уменьшилась. Об этом сообщает журналист Аарон Домингес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в нынешнем сезоне польский футболист заработал € 26 млн, а в следующем его заработная плата составит € 32 млн.

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Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.