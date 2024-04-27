«Просто посредственный матч». Бубнов оценил дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист Александр Бубнов поделился мнением о московском дерби ЦСКА — «Спартак» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилась вничью — 0:0.

«Зрители увидели дерби невысокого качества, просто посредственный матч. Для ЦСКА ничью можно считать хорошим результатом, учитывая их проблемы с составом, а вот «Спартак» был кислым. Слишкович ничем не смог удивить тренера армейцев. Это лишний раз подтверждает тот факт, что в игре с «Ростовом» спартаковцам повезло. Если Карпина Владимир удивил, то с Федотовым это не прокатило», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.