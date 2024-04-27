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«Просто посредственный матч». Бубнов оценил дерби ЦСКА — «Спартак»

«Просто посредственный матч». Бубнов оценил дерби ЦСКА — «Спартак»
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Бывший футболист Александр Бубнов поделился мнением о московском дерби ЦСКА — «Спартак» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилась вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Зрители увидели дерби невысокого качества, просто посредственный матч. Для ЦСКА ничью можно считать хорошим результатом, учитывая их проблемы с составом, а вот «Спартак» был кислым. Слишкович ничем не смог удивить тренера армейцев. Это лишний раз подтверждает тот факт, что в игре с «Ростовом» спартаковцам повезло. Если Карпина Владимир удивил, то с Федотовым это не прокатило», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

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