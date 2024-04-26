«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Арсен Захарян вышел на поле на 67-й минуте

В эти минуты идёт матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле.

Ранее, на 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Арда Гюлер. На 33-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо забил гол, но он был отменён после просмотра VAR, поскольку был зафиксирован фол в атаке.

После 32 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «сливочные» заработали 81 очко и располагаются на первой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии мадридский клуб обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1.