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Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Арсен Захарян вышел на поле на 67-й минуте

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Арсен Захарян вышел на поле на 67-й минуте
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В эти минуты идёт матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 33-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 29'    

На 67-й минуте российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле.

Ранее, на 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Арда Гюлер. На 33-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо забил гол, но он был отменён после просмотра VAR, поскольку был зафиксирован фол в атаке.

После 32 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «сливочные» заработали 81 очко и располагаются на первой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии мадридский клуб обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1.

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