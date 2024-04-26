«Хоффенхайм» проиграл «Бохуму» в матче Бундеслиги

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Бохум» одержал победу со счётом 3:2.
В первом тайме в составе хозяев отличились полузащитник Кевин Штёгер и защитник Феликс Пасслак. Во второй половине команды обменялись голами: Кевин Штёгер оформил дубль, за «Хоффенхайм» забил нападающий Андрей Крамарич. В концовке встречи Андрей Крамарич отличился снова.
«Хоффенхайм» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков после 31 матча. «Бохум» находится на 14-й строчке, заработав 30 очков. Досрочно чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер» (80).
- 26 апреля 2024
-
23:58
-
23:57
-
23:48
-
23:42
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:19
-
23:08
-
23:05
-
22:53
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:29
-
22:20
-
22:17
-
22:10
-
22:10
-
21:45
-
21:44
-
21:40
-
21:25
-
21:15
-
21:11
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:28
-
20:25
-
20:19
-
20:15
-
20:15