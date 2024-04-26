«Хоффенхайм» проиграл «Бохуму» в матче Бундеслиги

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Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Бохум» одержал победу со счётом 3:2.

В первом тайме в составе хозяев отличились полузащитник Кевин Штёгер и защитник Феликс Пасслак. Во второй половине команды обменялись голами: Кевин Штёгер оформил дубль, за «Хоффенхайм» забил нападающий Андрей Крамарич. В концовке встречи Андрей Крамарич отличился снова.

«Хоффенхайм» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков после 31 матча. «Бохум» находится на 14-й строчке, заработав 30 очков. Досрочно чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер» (80).