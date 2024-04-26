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«Фрозиноне» разгромил «Салернитану» в матче 34-го тура Серии А

«Фрозиноне» разгромил «Салернитану» в матче 34-го тура Серии А
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Закончился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Салернитана». Игра проходила на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франческо Фурно. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:0.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Фрозиноне» Матиас Соуле. На 25-й минуте хавбек Марко Брешианини укрепил преимущество хозяев. На 85-й минуте защитник Надир Цортеа довёл счёт до разгромного.

После 32 туров чемпионата Италии «Фрозиноне» набрал 31 очко и занимает 17-е место. После аналогичного количества игр итальянской Серии А «Салернитана» заработала 15 очков и располагается на 20-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура и сыграли вничью со счётом 1:1.

Италия - Серия А . 34-й тур
26 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
3 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Соуле – 10'     2:0 Брешианини – 25'     3:0 Цортеа – 85'    
Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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