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«Фрозиноне» разгромил «Салернитану» в матче 34-го тура Серии А

Закончился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Салернитана». Игра проходила на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франческо Фурно. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:0.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Фрозиноне» Матиас Соуле. На 25-й минуте хавбек Марко Брешианини укрепил преимущество хозяев. На 85-й минуте защитник Надир Цортеа довёл счёт до разгромного.

После 32 туров чемпионата Италии «Фрозиноне» набрал 31 очко и занимает 17-е место. После аналогичного количества игр итальянской Серии А «Салернитана» заработала 15 очков и располагается на 20-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура и сыграли вничью со счётом 1:1.