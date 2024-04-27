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Молодёжная команда «Локомотива» забила семь мячей сверстникам из «Крыльев Советов»

Молодёжная команда «Локомотива» забила семь мячей сверстникам из «Крыльев Советов»
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26 апреля в Самаре прошёл матч 7-го тура Молодёжной футбольной лиги между командами местных «Крыльев Советов» и московского «Локомотива». Молодёжка «Локомотива» одержала разгромную победу со счётом 7:0.

Россия - МФЛ . 7-й тур
26 апреля 2024, пятница. 13:00 МСК
Крылья Советов-мол.
Самара
Окончен
0 : 7
Локомотив-мол.
Москва
0:1 Морозов – 1'     0:2 Батраков – 10'     0:3 Рябцев – 12'     0:4 Топинка – 26'     0:5 Морозов – 52'     0:6 Гердт – 75'     0:7 Данилов – 87'    

В составе железнодорожников дубль оформил нападающий Александр Морозов, который отличился на первой и 52-й минутах матча. Также забитыми мячами отметились атакующий хавбек Алексей Батраков (10-я минута), опорный полузащитник Станислав Топинка (26-я минута), атакующий полузащитник Арсений Гердт (76-я минута) и опорный хавбек Эльвин Данилов (87-я минута), еще один гол состоялся на 12-й минуте в результате автогола опорного полузащитника волжан Владислава Рябцева.

Молодёжная команда «Локомотива» возглавляет турнирную таблицу группы А МФЛ, набрав 18 очков в семи матчах, «Крылья Советов» находятся на девятой — предпоследней — строчке с 5 очками в 7 матчах.

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