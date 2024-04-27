Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Молодёжная команда «Локомотива» забила семь мячей сверстникам из «Крыльев Советов»

26 апреля в Самаре прошёл матч 7-го тура Молодёжной футбольной лиги между командами местных «Крыльев Советов» и московского «Локомотива». Молодёжка «Локомотива» одержала разгромную победу со счётом 7:0.

В составе железнодорожников дубль оформил нападающий Александр Морозов, который отличился на первой и 52-й минутах матча. Также забитыми мячами отметились атакующий хавбек Алексей Батраков (10-я минута), опорный полузащитник Станислав Топинка (26-я минута), атакующий полузащитник Арсений Гердт (76-я минута) и опорный хавбек Эльвин Данилов (87-я минута), еще один гол состоялся на 12-й минуте в результате автогола опорного полузащитника волжан Владислава Рябцева.

Молодёжная команда «Локомотива» возглавляет турнирную таблицу группы А МФЛ, набрав 18 очков в семи матчах, «Крылья Советов» находятся на девятой — предпоследней — строчке с 5 очками в 7 матчах.