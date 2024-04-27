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Стала известна сумма, за которую «Кристал Пэлас» готов отпустить Эзе и Олисе

Стала известна сумма, за которую «Кристал Пэлас» готов отпустить Эзе и Олисе
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«Кристал Пэлас» хочет получить за продажу полузащитников Эберечи Эзе и Майкл Олисе более £ 60 млн, сообщает BBC.

Эзе перешёл в клуб из «КПР» в августе 2020 года. Сумма трансфера составила 17,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл 28 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Олисе присоединился к «Кристал Пэлас» в июле 2021 года из «Рединга» за € 9,3 млн. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В сезоне-2023/2024 Олисе сделал 7+4 по системе гол+пас в 15 матчах.

После 34 матчей «Кристал Пэлас» занимает 14 место в АПЛ с 39 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

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