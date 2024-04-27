«Барселона» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Бетиса» — MD

«Барселона» следит за 30-летним опорным полузащитником «Бетиса» Гвидо Родригесом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, основная цель сине-гранатовых для усиления данной позиции — это полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, однако финансовое положение каталонского клуба вынуждает его рассматривать менее дорогие варианты. Подчёркивается, что главный тренер «Барселоны» Хави лично одобрил включение Родригеса в шорт-лист трансферных целей сине-гранатовых.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.