Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Бетиса» — MD

«Барселона» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Бетиса» — MD
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» следит за 30-летним опорным полузащитником «Бетиса» Гвидо Родригесом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, основная цель сине-гранатовых для усиления данной позиции — это полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, однако финансовое положение каталонского клуба вынуждает его рассматривать менее дорогие варианты. Подчёркивается, что главный тренер «Барселоны» Хави лично одобрил включение Родригеса в шорт-лист трансферных целей сине-гранатовых.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Материалы по теме
Стали известны подробности возможного трансфера Хвичи Кварацхелии в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android