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Гари Невилл: дерби северного Лондона — важнейший момент сезона для «Арсенала»

Гари Невилл: дерби северного Лондона — важнейший момент сезона для «Арсенала»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о предстоящей игре 35-го тура английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», которая состоится в воскресенье, 28 апреля.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важный момент сезона для «Арсенала» — эта игра в воскресенье. От дерби северного Лондона в выходные зависит очень многое в турнире. «Канонирам» нужно быть готовым к враждебной атмосфере, с которой им предстоит столкнуться, поскольку они сражаются за титул. Дерби северного Лондона — это игра, которую я люблю на протяжении многих лет, я получаю от неё большое удовольствие», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстаёт на одно очко, но имеет игру в запасе. На третьей позиции находится «Ливерпуль» с 74 очками в 34 играх. «Тоттенхэм» занимает пятое место, набрав 60 очков в 32 матчах.

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