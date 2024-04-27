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Гендир «Ахмата»: надеюсь, договоримся с Федерацией футбола Казахстана и Адиев останется

Гендир «Ахмата»: надеюсь, договоримся с Федерацией футбола Казахстана и Адиев останется
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил надежду, что клубу удастся договориться с Федерацией футбола Казахстана о том, чтобы Магомед Адиев продолжил работать на посту главного тренера грозненской команды.

«Адиев пришёл за день до его первой игры в «Ахмате». В последнее время он работал в сборной Казахстана и доказал всем, что он хороший специалист.

Если брать ту же игру с «Балтикой», то не знаю, что там произошло, — какое-то затмение. Может, гипноз сверху. Как угодно можно это обзывать, но ответа ни у кого нет, ребята тоже не понимают. Видно, что команда не в очень хорошем психологическом состоянии, но она бьётся. Матч с ЦСКА это показал: вроде проигрывали, но перевернули игру.

Конечно, у Адиева есть кредит доверия в «Ахмате». Не будет никакого «вдруг». Надеемся, что мы договоримся с федерацией футбола Казахстана и он останется», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, на текущий момент Адиев совмещает работу в «Ахмате» и сборной Казахстана.

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