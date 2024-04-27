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Постекоглу: мы не должны позволить «Арсеналу» обыграть нас

Постекоглу: мы не должны позволить «Арсеналу» обыграть нас
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отметил, что он понимает важность грядущего матча 35-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом», который состоится завтра, 28 апреля.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы понимаем важность этой игры. Мы осознаём, что не должны позволить главному сопернику одержать верх над нами в крупнейшем для нас дерби. Прекрасно понимаем последствия», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. После 34 туров АПЛ «канониры» набрали 77 очков и занимают первое место. После 32 игр чемпионата Англии «шпоры» заработали 60 очков и располагаются на пятой строчке.

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