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Постекоглу: мы не должны позволить «Арсеналу» обыграть нас

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отметил, что он понимает важность грядущего матча 35-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом», который состоится завтра, 28 апреля.

«Мы понимаем важность этой игры. Мы осознаём, что не должны позволить главному сопернику одержать верх над нами в крупнейшем для нас дерби. Прекрасно понимаем последствия», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. После 34 туров АПЛ «канониры» набрали 77 очков и занимают первое место. После 32 игр чемпионата Англии «шпоры» заработали 60 очков и располагаются на пятой строчке.