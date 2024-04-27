Агент Даниэле Ругани сообщил о переговорах о продлении контракта с «Ювентусом»

Футбольный агент Давиде Торчиа, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, высказался о возможном продлении контракта своего клиента с туринским клубом. Ранее журналист Николо Скира сообщил, что футболист согласился на понижение своей заработной платы для того, чтобы остаться в «Ювентусе».

«Мы полны уверенности в общем будущем, у нас уже была встреча, закончившаяся на позитивной ноте. Теперь мы ждём гарантированной квалификации команды в Лигу чемпионов следующего сезона, поскольку до этого момента «Ювентус» приостановил решение ряда вопросов. Повторюсь, в этом вопросе мы полны уверенности», — приводит слова Давиде Торчиа Tuttomercatoweb.

Напомним, действующее трудовое соглашение 29-летнего Ругани с «Ювентусом» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.