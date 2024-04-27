В «Милане» хотят пригласить Лопетеги после ухода Пиоли — La Gazzetta dello Sport

Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги входит в числе основных кандидатов на замену Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, клуб в вопросе о замене Пиоли среди всех кандидатов в своём шорт-листе склоняется к варианту с назначением именно Лопетеги. Отмечается, что сам испанский специалист имеет предложение от английского «Вест Хэма», однако больше заинтересован в работе в «Милане». При этом стороны пока не достигли соглашения относительно условий работы.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что в ближайшие недели руководство клуба предпримет шаги, необходимые для досрочного прекращения сотрудничества с нынешним главным тренером Пиоли.

57-летний Лопетеги за свою тренерскую карьеру успел поработать в ряде испанских команд, включая национальную команду страны, мадридский «Реал» и «Севилью», а также в португальском «Порту». Последним местом работы тренера был английский «Вулверхэмптон Уондерерс», который он возглавлял с осени 2022 по лето 2023 года.