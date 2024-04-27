Денис Давыдов: «Спартаку» вполне реально побороться за третье место

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что у красно-белых есть шансы побороться за попадание в тройку в нынешнем сезоне чемпионата России.

«За тройку есть шанс побороться, потому что «Динамо», «Локомотив» и «Крылья Советов» нестабильно играют. Выиграть пять матчей – и всё. За чемпионство уже тяжелее будет, там две путёвки будут разыгрывать «Краснодар» и «Зенит». «Спартаку» вполне реально побороться за третье место», – приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, после 25 туров РПЛ «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. На текущий момент красно-белые отстают от третьей строчки, на которой располагается «Динамо», на пять очков. Первое место занимает «Зенит», набравший 50 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 49 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится завтра, 28 апреля.