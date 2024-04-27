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Булыкин: игра «Динамо» — «Зенит» будет определяющей для «Краснодара»

Булыкин: игра «Динамо» — «Зенит» будет определяющей для «Краснодара»
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 26-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» и о значимости его результата для «Краснодара».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра «Динамо» — «Зенит» будет определяющей и для «Краснодара». Все рядом в таблице, все бьются за призовые места, и даже «Динамо» ещё может поконкурировать за чемпионство. Можно назвать эту игру центральным матчем тура, после которого станет понятно, кто где окажется. «Краснодар» играет в гостях с «Крыльями», и ему тоже будет непросто. Важные и интересные матчи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч «Динамо» — «Зенит» состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.

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