Булыкин: игра «Динамо» — «Зенит» будет определяющей для «Краснодара»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 26-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» и о значимости его результата для «Краснодара».

«Игра «Динамо» — «Зенит» будет определяющей и для «Краснодара». Все рядом в таблице, все бьются за призовые места, и даже «Динамо» ещё может поконкурировать за чемпионство. Можно назвать эту игру центральным матчем тура, после которого станет понятно, кто где окажется. «Краснодар» играет в гостях с «Крыльями», и ему тоже будет непросто. Важные и интересные матчи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч «Динамо» — «Зенит» состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.