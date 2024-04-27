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«Лас-Пальмас» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 15:00

«Лас-Пальмас» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 15:00
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Сегодня, 27 апреля, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии. В качестве главного арбитра встречи выступит Хорхе Фигероа Васкес. Матч начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 33-й тур
27 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 32 туров чемпионата Испании «Лас-Пальмас» набрал 37 очков и занимает 13-е место. После аналогичного количества игр испанской Примеры каталонский клуб заработал 68 очков и располагаются на третьей строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в матче 4-го тура. В том противостоянии «Жирона» обыграла «Лас-Пальмас» со счётом 1:0.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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