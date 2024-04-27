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Александр Мостовой считает неправильной реакцию РФС на шутку игрока «Рубина» Безрукова

Александр Мостовой считает неправильной реакцию РФС на шутку игрока «Рубина» Безрукова
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал реакцию РФС на шутку защитника «Рубина» Руслана Безрукова. Футболист казанского клуба после игры 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Считаю, что негативная реакция на шутку про денежки игрока «Рубина» Руслана Безрукова — это неправильно. Поверьте мне, в футбольных коллективах столько подобных шуток вылезает каждый день, а может, и каждые пять минут. Что здесь такого?

У РФС и тех, кто это осуждает, своя политика. А те, кто прожил футбольную жизнь, воспринимают это по-своему. Сколько раз я подобное слышал, или в адрес судей. Если высказывание оскорбительное, конечно, надо наказывать. Эти органы существуют для этого», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Мостовой в 2010 году входил в состав комитета по этике РФС.

После 25 туров РПЛ «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей и опережает «Краснодар» на одно очко. «Рубин» находится на девятой строчке, заработав 36 очков.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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