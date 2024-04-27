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Алексей Смертин: как футболист я реализовался на 110%

Алексей Смертин: как футболист я реализовался на 110%
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Бордо», «Челси» и сборной России Алексей Смертин ответил на вопрос о том, реализовал ли он на 100% свой потенциал как футболист.

«Я думаю, даже на 110. Исходя из своих возможностей, антропологических данных, конкуренции, скорости сокращения мышц, отсутствия игры головой, неумения отдавать длинные передачи. У меня и по геометрии было с натяжкой три, а это нужно для пасов на 40 метров, я максимум на 20 могу исполнить. Я выжал для себя максимум. Хотя я в принципе добротный, хороший футболист», — приводит слова Смертина «Комсомольская правда».

Напомним, российский полузащитник выступал в составе «Локомотива» с 1999 по 2000 год, а затем перешёл во французский «Бордо», где играл до 2003 года. За этот период он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

В 2003 году Смертин перешёл из французского клуба в английский «Челси», игроком которого он являлся до 2006 года. За это время он сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В составе лондонского клуба российский полузащитник стал чемпионом Англии. Это произошло в сезоне-2004/2005. В 2005 году Смертин в составе «Челси» выиграл Кубок лиги.

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