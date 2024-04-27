MD: агент Ямала сообщил «ПСЖ», что «Барселона» не продаст игрока даже за € 200 млн

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямала, провёл встречу с руководством «ПСЖ» и сообщил, что каталонский клуб не продаст 16-летнего футболиста, даже несмотря на готовность французского гранда заплатить за него € 200 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые не намерены расставаться с Ямалом ни за какие деньги. В «Барселоне» считают, что 16-летний футболист — это будущее каталонского клуба.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» видит в Ямале замену нападающему Килиану Мбаппе, который с наибольшей вероятностью покинет парижский клуб грядущим летом.

В нынешнем сезоне Ямал принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.