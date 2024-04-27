Мостовой: матч «Спартака» с «Локомотивом» может быть похож на дерби с ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ-2023/2024 между красно-белыми и «Локомотивом», который состоится в воскресенье, 28 апреля, и начнётся в 16:15 мск.

«Не понимаю, почему дерби ЦСКА — «Спартак» называют скучным. Футбол — это всегда 3:3, 4:5 и так далее? Бывают очень даже интересные 0:0.

В матче «Спартака» с «Локомотивом может быть что-то похожее, потому что это тоже равные команды. Наверное, голы будут, но футбол — это ещё и единоборства, борьба, комбинации и ошибки.

Расклад сил между командами сейчас 55 на 45 в пользу «Спартака». «Локомотив» ничего особенного из себя не представляет, мы видели игру с «Пари НН» — они не должны были выигрывать. «Спартак» дома, в хорошем психологическом состоянии после избавления от Абаскаля. Со Слишковичем они играют и ведут себя спокойно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 39 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.