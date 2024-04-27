Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри: у Гасперини прекрасно идут дела в «Аталанте»

Аллегри: у Гасперини прекрасно идут дела в «Аталанте»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о работе наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, с командой которого туринцам предстоит встретиться в финале Кубка Италии сезона-2023/2024.

«Считаю, что Гасперини проделал и до сих пор проделывает отличную, серьёзную работу со своим клубом. При нём команда сильно прибавляет, а дела сейчас идут прекрасно: клуб пробился в полуфинал Лиги Европы и в финал Кубка Италии, а в чемпионате ведёт борьбу за выход в Лигу чемпионов. Гасперини очень хорошо справляется», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

По состоянию на сегодняшний день «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Туринцы набрали 64 очка после 33 матчей. «Аталанта» располагается на шестой строчке, отставая от «Ювентуса» на 10 очков. Финальный матч Кубка Италии между этими клубами пройдёт 15 мая.

Материалы по теме
«Ювентус» установил новый рекорд Кубка Италии
Материалы по теме
Миранчук — в шаге от трофея! Его одноклубник оформил шедевральный гол в полуфинале Кубка
Видео
Миранчук — в шаге от трофея! Его одноклубник оформил шедевральный гол в полуфинале Кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android