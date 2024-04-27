Аллегри: у Гасперини прекрасно идут дела в «Аталанте»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о работе наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, с командой которого туринцам предстоит встретиться в финале Кубка Италии сезона-2023/2024.

«Считаю, что Гасперини проделал и до сих пор проделывает отличную, серьёзную работу со своим клубом. При нём команда сильно прибавляет, а дела сейчас идут прекрасно: клуб пробился в полуфинал Лиги Европы и в финал Кубка Италии, а в чемпионате ведёт борьбу за выход в Лигу чемпионов. Гасперини очень хорошо справляется», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

По состоянию на сегодняшний день «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Туринцы набрали 64 очка после 33 матчей. «Аталанта» располагается на шестой строчке, отставая от «Ювентуса» на 10 очков. Финальный матч Кубка Италии между этими клубами пройдёт 15 мая.